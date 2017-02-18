تجاهل جزائية للنصر.. وطرد عبدالأمير غير مستحق

| Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

وصف سعد الكثيري المحلل التحكيمي لـ"الرياضية"، الحكم أرثر دياس البرتغالي بالشخصية القوية التي قادت مواجهة الأهلي والنصر، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل، مشيرًا إلى أن من الأخطاء التي ارتكبها الحكم في المباراة، عدم احتسابه ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الأولى، وكذلك الطرد الذي تعرض له سعد عبدالأمير، حيث نال بطاقة حمراء غير صحيحة.



1 ركلة جزاء لم تحتسب على سعد عبدالأمير بعد قيامه بالإمساك بعمر هوساوي بعد تنفيذ ركلة الزاوية وقرار خاطئ من الحكم



4 إنذار أحمد الفريدي بالبطاقة الصفراء للاعتراض وقرار الحكم صحيح



8 تسلل على مهاجم الأهلي عمر السومة والقرار صحيح من المساعد الأول



9 تسلل على مهاجم الأهلي عمر السومة والقرار صحيح من المساعد الأول



13 تسلل على مهاجم الأهلي عمر السومة والقرار صحيح من المساعد الأول



42 خطأ على خالد الغامدي ضد سلمان المؤشر قرار صحيح والإنذار صحيح للركل بتهور



45 هدف النصر الأول صحيح



46 خطأ على محمد آل فتيل ضد محمد السهلاوي والقرار صحيح والإنذار صحيح للركل بتهور



49 تسلل على مهاجم النصر توماسوف والقرار صحيح من الحكم المساعد الأول



50 إنذار سعيد الربيعي بعد إتاحة الفرصة عقب ارتكابه مخالفة ضد أحمد الفريدي والقرار صحيح والإنذار صحيح من الحكم



53 تسلل على مهاجم الأهلي حسين المقهوي والقرار صحيح من المساعد الثاني

54 خطأ على إبراهيم غالب ضد سلمان المؤشر والقرار صحيح والإنذار صحيح لمنعه هجمة واعدة



55 تسلل على مهاجم الأهلي سعيد الربيعي والقرار صحيح من المساعد الثاني



65 خطأ على عبدالرحمن الدوسري ضد فيتفا والقرار صحيح والإنذار صحيح من الحكم لمنعه هجمة واعدة



71 خطأ على سعد عبدالأمير ضد محمد السهلاوي والقرار صحيح ولكن البطاقة الحمراء غير صحيحة من حكم المباراة



77 خطأ على سعيد المولد ضد توماسوف والقرار صحيح والإنذار صحيح لمنعه هجمة واعدة



90 ركلة جزاء للنصر بعد عرقلة لاعب الأهلي سعيد المولد لاعب النصر يحيى الشهري داخل منطقة الجزاء والقرار صحيح من قبل الحكم للركل بإهمال



السلبيات

ـ عدم احتساب ركلة جزاء للنصر عند الدقيقة الأولى لصالح اللاعب عمر هوساوي

ـ قرار طرد لاعب الأهلي سعد عبدالأمير غير صحيح وغير مستحق



الإيجابيات

ـ حكم المباراة يتصف بالشخصية القوية

ـ لياقته عالية

ـ جميع الأخطاء التي احتسبها الحكم صحيحة

ـ جميع العقوبات الإدارية رغم كثرتها صحيحة ما عدا حالة الطرد التي تعرض لها سعد عبدالأمير غير صحيحة



درجاته

الحكم البرتغالي أرثر دياس يستحق 7،8 من 10

الحكم المساعد الأول روي لشنيو يستحق 8،3 من 10

الحكم المساعد الثاني بأولو سواريس يستحق 8،3 من 10