تعثر الأهلي يحفز لاعبي الاتحاد للإنقضاض على المركز الثالث

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 13:34 pm

تختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين بمباراتين تجمع الأولى القادسية بالباطن في الدمام فيما يلتقي في الثانية الشباب بالاتحاد في الرياض .





ويسعى الاتحاد لاستغلال تعثر غريمه التقليدي الأهلي أمس أمام ضيفه النصر في جدة للفوز على الشباب والارتقاء للمركز الثالث وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم بالرياض فيما يتطلع الشباب لمسح الصورة الباهتة التي ارتسمت حول أداءه خلال الاسابيع الأخيرة وفتح صفحة جديدة مع جماهيره من خلال الفوز في الكلاسكيو والمحافظة على مركزه الخامس ، ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الترتيب قبل مباراة اليوم بـ 38 نقطة فيما يحتل الشباب المركز الخامس بـ 26 نقطة ، وستحدد مباراة اليوم بنسبة كبيرة امكانية استمرار الاتحاد في المنافسة على بطولة الدوري .





وفي مباراة أخرى من نفس الجولة يؤمل لاعبو القادسية ومدربهم البرازيلي أنجوس مواصلة نتائجهم المميزة خلال الفترة الأخيرة عندما يستضيفون الباطن الذي يسعى لتعويض الخسارة التي تعرض لها الاسبوع الماضي أمام الرائد وذلك في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، حيث تم نقل المباراة من ملعب الراكة بعد تأثره بمياه الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية خلال الايام الماضية .



فوز القادسية في مباراة اليوم سيدفع به مباشرة للمركز السابع حيث يحتل الفريق حاليا المركز التاسع بعشرين نقطة ، فيما يحتل الباطن المركز العاشر برصيد 19 نقطة وفوزه اليوم سيدفع به للمركز الثامن.