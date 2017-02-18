ثلاثية جاميرو المتأخرة تمنح اتليتيكو الفوز على خيخون

برشلونة ــ رويترز | Saturday, 18 February 2017 - 18:21 pm

أحرز البديل كيفن جاميرو ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق ليقود اتليتيكو مدريد للفوز 4-1 على مضيفه سبورتنج خيخون والبقاء في المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح يانيك كاراسكو التقدم لاتليتيكو بعد 12 ثانية من بداية الشوط الثاني لكن سيرجيو الفاريز أدرك التعادل على نحو مستحق لأصحاب الأرض في الدقيقة 49.

وواصل سبورتنج التسبب في متاعب لفريق المدرب دييجو سيميوني وأخفق الفاريز في استغلال فرصة ذهبية ليضع فريقه في المقدمة عندما سدد فوق العارضة من مدى قريب.

ونجح اتليتيكو للمباراة الثانية على التوالي في اقتناص النقاط الثلاث بعد عرض غير مقنع.

وألغي هدف سجله أنطوان جريزمان بداعي التسلل لكنه مرر إلى جاميرو ليسجل هدفه الأول بعدما راوغ إيفان كويار حارس خيخون ليضع أتليتيكو في المقدمة في الدقيقة 80.

وأنهى جاميرو المباراة بفضل هدفين متتاليين إذ استغل تمريرة من توماس بارتي ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 81 وتعامل بنجاح مع تمريرة أخرى من جريزمان ليكمل ثلاثيته.

وبات الفرنسي جاميرو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف لاتليتيكو في الدوري بعد مشاركته كبديل.