أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر أن المباراة التي جمعت فريقه مع النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كانت جميلة ومفتوحة بين الفريقين، مؤكداً أن النصر هو الأفضل طوال فترات ال