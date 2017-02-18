الشباب يواصل صدارته لـ "الشباب" والهلال وصيفاً
الرياض ــ الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 18:50 pm
واصل فريق درجة الناشئين لكرة القدم بنادي الشباب تصدره للدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب ، وذلك بفوزه اليوم على مضيفه هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.
هذه النتيجة رفعت رصيد الشباب الى 31 نقطة فيما بقي هجر في 12 نقطة.
وشهدت مباريات اليوم تعادل القادسة والنصر بهدف لكل فريق وخسارة العدالة أمام الهلال بهدفين لهدف وفوز الرائد على الفتح بهدف وتعادل أحد والأهلي بهدفين لكل فريق والوحدة والاتحاد بهدف لكل فريق .
ووفقا لنتائج اليوم يصبح ترتيب فرق الدوري على النحو التالي :
1 - الشباب ( 31 نقطة )
2 - الهلال ( 30 نقطة )
3 - النصر ( 27 نقطة )
4 - الرائد ( 18 نقطة )
5 - الاتحاد ( 17 نقطة )
6 - الأهلي ( 15 نقطة )
7 - القادسية ( 15 نقطة )
8 - الوحدة ( 15 نقطة )
9 - أحد ( 15 نقطة )
10 - هجر ( 12 نقطة )
11 - الفتح ( 10 نقاط )
12 - العدالة ( 9 نقاط )