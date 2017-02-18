الباطن يعطل انطلاقة القادسية

الدمام - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 20:06 pm

تعادل فريق القادسية مع ضيفه الباطن مساء اليوم السبت، في لقاء أقيم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتقدم فريق الباطن أولاً عن طريق لاعبه جوناثان بينتيس عند الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن بنتيجة 1/0، وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب محمد خبراني من تسجيل هدف التعادل لفريق القادسية عند الدقيقة 59، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بتعادل الفريقين بنتيجة 1/1.

وشهدت المباراة حضور 63 مشجعاً فقط.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة الـ21 في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة الـ20 في المركز العاشر.