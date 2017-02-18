طائرة خاصة تنقل الهلال إلى مسقط

الرياض- الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 20:14 pm

تغادر بعثة فريق نادي الهلال مساء يوم غدٍ الأحد إلى مسقط العمانية على متن طائرة خاصة تكفّل بها الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.



على الصعيد الميدايني، واصل فريق الهلال عصر اليوم السبت تدريباته الاعتيادية؛ استعدادًا لمواجهة بيروزي الإيراني مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء الخليج مرانهم في صالة الإعداد البدني، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية، إذ عمل الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات الفنية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" مناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين أدى الثنائي "سالم الدوسري ومجاهد المنيع" برناميجهما التأهيليين.









*سمو رئيس النادي يتكّفل بالطائرة الخاصة :