التعاون يستقبل الأوزبك ويفتح المدرجات للجماهير

بريدة - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 20:19 pm

وصلت بعثة نادي لوكوموتيف الأوزبكي عصر اليوم السبت إلى مدينة بريدة، استعداداً لمواجهة فريق التعاون يوم الأثنين المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2017.



على صعيد متصل، قررت إدارة نادي التعاون توزيع تذاكر المباراة المجانية على الجماهير أمام بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.



الجدير بالذكر أن التعاون يشارك لأول في تاريخه في دوري أبطال آسيا، وشارك في دور المجموعات مباشرة، بعد إعلان الاتحاد القاري منع مشاركة فريق الاتحاد.



وكان اتحاد جدة قد حُرم من المشاركة بعد فشله في إجراءات الرخصة الآسيوية، حيث كان مقرراً أن يخوض التعاون مباراة الملحق.