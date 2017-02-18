الاتفاق يقيل مدربه جاريدو ويكلف إلكو

الدمام - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 20:55 pm

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن توصلها إلى اتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسباني خوان كارلوس جاريدو على إنهاء التعاقد بينهما، متقدمتاً بشكرها للمدرب خوان جاريدو على المجهودات التي بذلها مع الفريق في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة، فيما كلفت إدارة النادي مدرب الفريق الأولمبي الهولندي إلكو سوهانس لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.





على ذات الصعيد، أكدت إدارة نادي الاتفاق ثقتها في المدرب إلكو الذي سبق له قيادة الفريق في وقت سابق، مثمنة تستعداده لتولي المهمة في المرحلة المقبلة.