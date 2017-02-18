بيل يسجل ويقود ريال مدريد لإحكام قبضته على الصدارة

مدريد - رويترز | Saturday, 18 February 2017 - 20:45 pm

هز جاريث بيل الشباك بعد عودته للعب بعد إصابة طويلة، ليساعد ريال مدريد في الفوز 2-0 على إسبانيول اليوم السبت، وزيادة الفارق الذي يفصله عن برشلونة أقرب منافسيه إلى أربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وسجل الفارو موراتا بضربة رأس مستغلاً تمريرة عرضية من إيسكو ليضع ريال في المقدمة بعد 33 دقيقة أمام إسبانيول العنيد وأضاف بيل هدفاً ثانياً مستغلاً تمريرة أخرى من لاعب وسط إسبانيا إيسكو في الدقيقة 83 بعد فترة وجيزة من مشاركته كبديل.



وأحرز بيل -في مشاركته الأولى منذ إصابته في أربطة الكاحل أمام سبورتنج لشبونة في نوفمبر- ثامن أهدافه هذا الموسم.



كما حقق ريال رقماً قياسياً بهز شباك المنافسين في 42 مباراة متتالية بجميع المسابقات.



ويتصدر ريال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق أربع عن برشلونة الذي يستضيف ليجانيس غداً الأحد بينما يواجه أشبيلية صاحب المركز الثالث إيبار في وقت لاحق اليوم السبت، وتتبقى لريال مباراتان مؤجلتان.