دعم شرفي قبل مشوار التعاون الآسيوي

بريدة - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 21:36 pm

كثف الروماني جالكا مدرب الفريق الأول بنادي التعاون تحضيرات فريقه لمواجهة الفريق الهامة يوم الإثنين المقبل أمام لوموكوتيف الأوزبكي في افتتاحية مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا عند الساعة 6:40 مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.



من جانب آخر لم يشارك اللاعب سعيد الدوسري في التمارين لشعوره بشد في العضلة الضامة.



فيما شهدت تدريبات الفريق حضوراً إدارياً وشرفياً وجماهيرياً كبيراً لمساندة اللاعبين وبث روح الحماس فيهم، وسيجري الفريق حصته التدريبية الأخيرة مساء يوم الغد على أرضية الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية.