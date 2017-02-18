الاتحاد يسقط الشباب ويزيح الأهلي من الثالث

الرياض - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 22:06 pm

واصل فريق الاتحاد سلسلة انتصاراته بعد تغلبه على مضيفه الشباب بنتيجة 2/0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف، وفي الشوط الثاني استطاع قائد فريق الاتحاد عدنان فلاته من تسجيل هدف التقدم للاتحاد عند الدقيقة 61، قبل أن يعزز اللاعب المصري محمود كهربا النتيجة لفريق الاتحاد بالهدف الثاني عند الدقيقة 73.



وفرط مهاجم نادي الشباب محمد بن يطو بهدف تقليص النتيجة عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى الاتحاد فواز القرني عند الدقيقة 77، واستمرت النتيجة بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين حتى أعلن حكم اللقاء تركي الخضير نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 2/0.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة الـ41 في المركز الثالث متساوياً مع نظيره نادي النصر نقطياً، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الـ26 في المركز الخامس.