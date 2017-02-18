الكوكب يتجاوز النجمة ويرافق جدة إلى دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Saturday, 18 February 2017 - 22:33 pm

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري الدرجة الأولى بعد فوزه اليوم السبت على ضيفه النجمة ٢/١، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الشعلة بالخرج في ختام منافسات الجولة الـ 18 من دوري الثانية.



وسيلاقي الكوكب فريق جده متصدر المجموعة الأولى في مواجهتين ذهاباً وإياباً، ستبدأ الأسبوع المقبل لتحديد بطل دوري الثانية، فيما تأهل فريق الأنصار لملاقاة المجزل ثاني المجموعة الأولى في مواجهتي الملحق التي تبدأ الأسبوع المقبل لتحديد الصاعد الثالث.



وودع النجمة دوري الثانية إلى دوري المناطق من المجموعة الثانية، بالإضافة إلى فريق سدوس الذي خسر من الأنصار ١/٠، ليرافقا فريقا الصفا والترجي اللذان هبطا من المجموعة الثانية في وقت سابق.