اجتماع يناقش تراجع الأهلي

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

ناقش اجتماع ثلاثي ضم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي ووجدي الطويل مدير الكرة والسويسري كريستيان جروس مدرب الفريق، تراجع نتائج حامل لقب الدوري السعودي في المباراتين الأخيرتين دوريًّا.

وأدى سقـــــــوط الأهلـــي أمـــام النصـــر بثنائيـــــة دون رد علــى ملعبه أمــــس الأول، وتراجعه إلى المركز الرابع دوريًّا، إلى فتح باب التكهنات بشأن تقديم المرزوقي استقالته.

لكن مصادر أوضحت لـ"الرياضية"، أن اجتماعًا أهلاويًّا عقده الثلاثي أمس، استبعد حدوث أي تغييرات إدارية أو فنية تخص الفريق حاليًا.

وذكرت المصادر، أن الأهلاويـين يضعـون جـل تفكيرهم عـلى مباراتهم أمام بونيودكور الأوزبكي بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.