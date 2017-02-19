عماني يستحوذ على تذاكر الهلال

مسقط ـ وليد الصيعري | Saturday, 18 February 2017 - 00:00 am

استحوذ مستثمر عماني على كامل تذاكر اللقاء المقرر بين فريقي الهلال وبيروزي الإيراني، بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، في ولاية بوشر التابعة للعاصمة العمانية مسقط.

وقرر المستثمر العماني طرح التذاكر مجدداً بسعر 50 ريالاً للتذكرة الواحدة أمام الجماهير الراغبة في حضور اللقاء، الذي يأتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن نادي بيروزي الإيراني صاحب الأرض والضيافة في المباراة، قرر بيع التذاكر للمستثمر بقيمة 200 ألف ريال، فيما تتسع مدرجات ملعب مجمع السلطان قابوس إلى 27 ألف مفترج.