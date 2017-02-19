اعتماد بطولة الأطفال الدولية للفروسية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

اعتمد الاتحاد السعودي للفـروسيـة التـرتـيـبات النهائية لبطولة الأطفال الدولية للفروسية، المؤهلة لبطولة العالم للأطـفال، المقرر إقامتها في الفـترة من 8 إلـــى 11 مارس المقبل، على مضمـار مدرسة الفروسية الدولية بالرياض، تحت رعـايـة الأمـير عبـد اللــه بن فهد بن عبداللـه رئيس الاتحـادين الـسعـــودي والعــربي للفروسية.

وأوضح المهندس يوسف البيتوني، مدير عام مدرسة الفروسيـة الـدولية، أنه تم مؤخراً عـقد اجتـماع مشترك جمع إدارة مدرسة الفروسية الدولية، بنائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي، بحضور أعضـاء اللجنة الفنية لمناقشة تنظيم بطـولة الأطـفال الدولية للفروسيـة لعام 2017م، ومراجعة الأشواط التي ستقام على مدى أربعة أيام متتالية خلال شهر مارس المقـبـل. وأوضح أنه تـــم خلال الاجتماع مناقشة شروط الاشتراك لـكـل شــــوط وخاصة الأشـواط الدولية، كما تم اعتماد الأشواط لتـشمـل جمــيع فئات الفرسان المشاركين من جميع مدن ومناطق المملكة، مع تخصـيص الأشواط الدولية للفرسان الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و14 عاماً، حسب قـوانين الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك للتنافس على جوائز أشواط البطولة.