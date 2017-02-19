الضبعان يفتتح دورتي إعداد محكمي المنازعات

الرياض ـ الرياض | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

افتتح المحامي محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي مساء أمس السبت الدورتين الخامسة والسـادسة لإعداد محكـمي المنازعات الريـاضية بمــدينة الدمام بمشاركة 20 متدرباً بحضور ماجد بن خثيلة الأمين العام للمركز.

ورحب الضبعان في افتتاح الدورتين بالحضور وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمني للمحاضرات والتفاعل وأنه سيكون لهما دور كبير في تقييـم الدارس كما أكد على ضرورة اجتياز الاختبار الذي سيُعقد للمتدربين بأوراق اعتمادهم كمحكمين، مشيراً إلى أن المركز حرص على استقطاب المحاضرين المتميزين الملمين بكافة الأمور القانونية الرياضية الدولية لتخريج كوادر تحكيمية مميزة.

وشدد الضبعان في حديثه على ضرورة البُعد عن التعاطي الإعلامي والدخول في قضايا قانونية دون العودة إلى إدارة المركز التي سيكون لها الدور الأساسي في كافة مايخص الجانب الإعلامي، مبيناً أن أطراف المنازعة لهم الحق في اختيار المحكمين مشيرا الى أن دور المركز سيكون مقتصراً على الجانب الإداري فقط.

عقب ذلك قدم عضو المحكمة الرياضية الدولية الدكتور عبداللـه الحيان ثلاث محاضرات تحدث من خلالها عن مقدمة في القانون الرياضي ومصادره والقيم الأولمبية الدولية وأبرز المستجدات في الجانب القانوني للمحكمة الريـاضية الدولية ‪(CAS)

وتتـواصل اليوم الأحد فعـالـيات الدورتين من خلال عدد من المحاضرات يتحدث فيها المحامي ماجد بن خثيلة والدكتور سعود الرومي.