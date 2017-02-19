الخويلدية يتفوق بالكبار والشباب.. والطرف بطلاً للناشئين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس البطولة التمـهـيـدية المجـمـعـــة للمجموعة الثانيـة لرفع الأثقال (ناشئين ـ شباب ـ كبار) التي نظمـها الاتحاد العربي السعـــودي لرفع الأثقال في صالة حمد حمدان المبارك لرفع الأثقال بنادي الطرف بالأحساء بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء.

وشارك في البطـــولة ثلاثة أندية هي: الطرف المستضيف، والخويلـدية، والعرين، ومثلـها 41 لاعباً في جميع الفــئات، وأدار لقاءاتها 10 حكام تقدمهم حكم عام البطولة الدولي أديب بن عقـيل، والدولي وليد اليعقوب، والدولي علي العباس، ومنير السادة أولى، ومختار الأحمد ومحمد أبو حمر ومحمد مجرشي ثانية، وياسر المسعود ثالثة، وبسام الأحمد وعبداللـه المسعود مستجدان.

وحقق فريق الخويلدية المركز الأول في بطولة الكبار برصيد 663 نقطة، وجاء الطرف ثانياً برصيد 603 نقطة، والعرين ثالثاً برصيد 552 نقطة، وفي بطــولة الشباب حل الخـويلــدية أولاً برصيد 639 نقطة، ثم الطرف ثانــياً برصيد 625 نقطة، والعرين ثالثاً برصيد 545 نقطة، وفي فئة الناشئين حصل الطـرف على المركز الأول برصيد 639 نقطة، ثم الخويلدية ثانياً برصيد 612 نقطة، وأخيراً العرين ثالثاً برصيد 420 نقطة.