المكافآت تنهال على لاعبي الوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

انهالت المكافآت على الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة عقب فوزه الأخير على الصفا 28ـ25 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع ضمن مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز لكرة اليد وهو الفوز الذي دفع الفريق إلى الزحف إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الخليج في نفس الرصيد.

ورصد باسم منقل أمين عام النادي مبلغ 10 آلاف ريال مكافأة للاعبين بعد فوزهم الأخير في حين منح عضو الشرف مؤيد السنوسي مبلغ 5 آلاف ريال للفريق عقب انتهاء المباراة مباشرة تحفيزاً لهم في الجولات المقبلة.