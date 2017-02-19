أمير الرياض يطلع على مشاريع نادي الطيران

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

زار الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أميـر منطقة الرياض مقر نادي الطيـران السعودي في مطار الثمامة، وذلك خلال رئاسة للجنة العليا لتطوير الثمامة.

واستمع أمير منـطـقة الرياض إلى شرح الأمير سلـطـان بن سلمـان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعــودي عن الــنادي وأهدافه والأنشطة التـي يقوم بالإشــراف عليـها، كما اطلع على مخـتـلف أنواع الطائرات الرياضية والطــائرات الخــاصـة بساحة الطيـران وحظيـرة الطائرات التابعة لنادي الطيران السعودي. وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي أن أمير الرياض اطلع على خطط النادي للتـوسع ومواجهة النـمو المتـزايد لمختـلف أنشطة الطيـران والطيـران الرياضـي وبرامج التدريب والفعـالـيات ومـشاريـع العليم بالترفيه مما يتطلب من النادي توسيع أنشطته من خلال تأسيس أكاديمية تعـنى بتـدريب وتـأهيل الطيارين.

وعبر الأمير سلطان بن سلمان عن تقـديره لزيارة أمير منطقة الرياض لنادي الطيران مثمنا دعمه للنادي، منوها بما يحظى به النادي من دعم وتعاون من أمانة منطـقة الرياض وهيـئة الطيران المدني والأجهزة المسئـولة عن الأمـن في السعودية، مما أسهم في نجاح النادي وتميز أنشطته على مستوى المنطقة. يــذكر أن نـادي الطـيران السعـودي أنـشئ بـقـرار مـجـلس الوزراء الموقـر رقم 217 وتاريخ 8 ـ9 ـ1421هـ ، بهدف تشجيع الطيران العام والعلوم المصاحبة، تحت مظلة هيئة الطيران المدني. ويهدف إنشاء نادي الطيران السعودي لتنظيم أنشطة الطيران الشخصية، والترويحية، والريـاضية، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمـان والسلامــة وفـق تعليمات وأنـظـمة هـيـئة الطيران المدني، وبالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات الأمنية والجهات المعـنـية بالطيران في السعـوديـة، وذلك لـيــوفـر لـلـعـامة الفرصة للتعلم والتدرب على الطيران.