آل عباس بطلاً لكأس الإسكواش

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

تُوج ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق بلقب بطولة كأس الاتحاد تحت 11 سنة للعبة الإسكواش، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 16ـ 18 من فبراير الجاري.

وسلم سامر الخطيب، عضو مجلس الإدارة، وخالد السعد الأمين العام، كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب ياسر آل عباس، فيما تسلم مصعب العتيبي لاعب نادي الهلال صاحب المركز الثاني الميدالية الفضية ومكافأة مالية.

ونال سالم المولد لاعب نادي حراء صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حصل سعد العتيبي لاعب نادي الهلال على المركز الرابع، حيث تسلم مكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة.