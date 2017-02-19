تسجيل 43 هدفاً في ممتاز الصالات

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 00:00 am

شهد ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في موسمه الحالي و بحلـته الـجـديدة تسجيل 43 هدفاً من أصل أربع مواجهات، وفاز الاتفاق على الباحة 3ـ2 ، و تفوق العرض على الخالدي 10ـ2 ، و تغلب رضوى على العلمين 11ـ2 ، و أخيراً انتصر النخيل على الجبلين 8ـ5 .

يذكر بأن الدوري الممتـاز لكرة قدم الصالات للموسم الحالي يتكون من 14 نادياً تم توزيعهم على مجموعتين إذ تحتوي كل مجموعة على سبعـة أندية يلعـبون على طريقة دوري كامل من ذهاب و إياب، وفي نهاية الدوري يلعب صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية لتـحديد البـطل و الوصـيف للنسخة الثانية من دوري الصالات للدرجة الممتازة، فيما يلعب صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني من المجمـوعة الثانية لتحديد صاحب المركز الثالث و الرابع .