الجبال: الفتح قادر على تجاوز الفريق الإيراني

مسقط - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 14:28 pm

أكد فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح جاهزية فريقه لمواجهة فريق استقلال خوزخستان الإيراني في أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أسيا



وقال: "دائماً ماتكون البدايات صعبة في أي بطولة ونحن جاهزون بشكل جيد لهذه المباراة، ونعلم مدى قوة الفريق المنافس، ولدينا قراءة جيدة له ومعرفة كاملة بمواطن القوة والضعف في خطوطه، لذلك أعتقد بأن المباراة ستكون قوية ولا تحتمل الأخطاء، وعلينا الدخول فيها بتركيز عالي، واستغلال الفرص، واتمنى أن نوفق في الظهور الأولى لنا بدور المجموعات وأن نظهر بشكل جيد وأن نحقق النقاط الثلاث مع بداية المشوار لنسعد الجماهير الفتحاوية والسعودية التي تساندنا بشكل جيد خلال الفترة الماضية.



من جهة أخرى أشار المحترف البرازيلي بصفوث الفريق ناثان جونيور إلى أن فريقه على جاهزية تامة لهذه البطولة الكيبرة وأنهم كلاعبين يمتلكون الرغبة الكبيرة في الظهور بشكل جيد من خلالها.



وأضاف: نحن في أتم استعداد لهذه المواجهة، والتي نعلم بأنها تأتي أمام فريق قوي وهو بطل الدوري في الموسم الماضي, ولكننا لدينا الرغبة ولدينا العناصر القادرة على مواجهة أي فريق لذلك سندخل المباراة بكل تركيز، ونسعى للخروج من هذه المباراة بالفوز وحصد النقاط ثلاث.





وعلى صعيد متصل عقد صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بفندق بيست بالعاصمة العمانية مسقط الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بحضور ممثلي الناديين والطاقم التحكيمي، وجميع اللجان المنظمة للمباراة، وتم خلال الاجتماع استعراض واعتماد الأطقم التي سيتم ارتدائها لكلا الفريقين.



حيث تقرر أن يلعب الفريق الفتحاوي باللون الأبيض الكامل، فيما سيلعب استقلال الإيراني باللون الأزرق الكامل، كما تم خلال الاجتماع الحديث عن التنظيمات الخاصة بيوم المباراة والاستماع لبعض التعليمات من مراقب المباراة.