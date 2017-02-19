دوري أبطال آسيا : التعاون يستهل مشاركته الأولى بلوكوموتيف الأوزبكي

واس - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 14:57 pm

التعاون يستهل مشاركته الأولى بمواجهة لوكوموتيف الأوزبكي غداً الرياض 22 جمادى الأولى 1438 هـ الموافق 19 فبراير 2017 م واس يستهل التعاون السعودي مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017 بمواجهة نظيره لوكوموتيف الأوزبكي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة لحساب المجموعة الأولى للمسابقة.





وتأهل التعاون للبطولة بحصوله على المركز الرابع في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي , ودخل بديلاً عن الاتحاد الذي تم حرمانه من المشاركة في البطولة لعدم استيفائه للشروط الخاصة للحصول على الرخصة الآسيوية بسبب الديون على النادي.





ويسعى التعاون إلى بداية قوية خصوصاً وأن المباراة تقام على أرضه وأمام جماهيره فضلاً عن تطور مستوياته ونتائجه في الآونة الأخيرة التي وضعته في المركز السادس في سلم الترتيب بالدوري السعودي بـ24 نقطة , وتكتسب المشاركة أهمية بالغة لدى منسوبي النادي , من خلال الاستعدادات التي قامت بها إدارة النادي خلال الفترة الماضية من جميع الجوانب بإطلاقها حملة إعلانية لدعم الفريق , إضافة إلى دعوة الجماهير لحضور المباراة مجاناً.





ويبرز في صفوف الفريق نخبة من اللاعبين المميزين أمثال طلال عبسي ونايف موسى وعبد العزيز الشريد وأحمد الزين وعبد الرحمن البركة والبرتغالي ريكاردو ماتشادو والروماني سان مارتن والسوري جهاد الحسين والفرنسي الحسن ندياي.





وعلى الطرف الآخر يبحث لوكوموتيف صاحب الخبرة الكبيرة في هذه المسابقة عن تحقيق نتيجة إيجابية ، ويبرز في صفوفه حارس المرمى الخبير اينياتي نستيروف الذي قدم موسماً مميزاً العام الماضي ، إذ تلقى مرماه خمسة أهداف فقط في عشر مباريات بدوري أبطال آسيا.





ويبرز في صفوف الفريق أيضا القائد تيمور كابادزه الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان إلى جانب المهاجم الجورجي كاخي ماخاردزه الذي عاد مؤخراً لصفوف الفريق بعدما أمضى خمسة مواسم في نادي باختاكور.





وفي اللقاء الثاني لذات المجموعة يتطلع الأهلي الإماراتي إلى استعادة ذكريات 2015 عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني غداً في دبي.





واحتل الأهلي المركز الثاني في نسخة 2015 بعد تعادله ذهاباً مع غوانغجو ايفرغراند الصيني صفر-صفر وخسارته إياباً صفر-1 ، ثم غاب عن منافسات 2016 .





وحقق الأهلي عام 2015 نتائج لافتة بعدما عبر دور المجموعات للمرة الأولى بعد أربع مشاركات بدأت عام 2005 دون أن ينجح في تحقيق ذلك، ثم تابع تألقه وصولاً إلى النهائي بقيادة مدربه الحالي الروماني كوزمين اولاريو.