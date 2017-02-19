ديلاني لاعب بريمن يتعرض لكسر في عظمة الوجنة

هانوفر - د ب أ | Sunday, 19 February 2017 - 15:26 pm

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني اليوم الأحد أن لاعب وسطه الدنماركي الدولي توماس ديلاني تعرض لكسر في عظمة الوجنة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على مضيفه ماينز /2صفر أمس السبت في البوندسليجا.





ومن المتوقع أن يغيب ديلاني (25 عاما) الوافد من صفوف كوبنهاجن الشهر الماضي، عن صفوف بريمن خلال المباراة أمام فولفسبورج يوم الجمعة المقبل.





وسجل ديلاني الهدف الثاني لبريمن أمس من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يصطدم بلاعب ماينز جون كوردوبا ويتم استبداله.





وقضى ديلاني الليلة الماضية في المستشفى ومن غير المتوقع أن ينضم لبريمن قبل غداً الإثنين.





ويحتل بريمن المركز الثالث من القاع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الاول خلال العام الحالى.