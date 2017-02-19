بطولة اسبانيا: فياريال يوقف نزيف النقاط

مدريد - أ ف ب | Sunday, 19 February 2017 - 16:09 pm

أوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه القاتل والثمين على مضيفه ريال سوسييداد 1-صفر الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.





وسجل صامويل كاستييخو، بديل المهاجم الدولي الروسي دينيس تشيريشيف المعار من ريال مدريد، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع اثر متابعته بيمناه من مسافة قريبة كرة عرضية من خاومي كوستا من الجهة اليسرى، اسكنها يمين الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي.





وهو الفوز الأول لفياريال بعد تعادلين متتاليين والعاشر هذا الموسم، فرفع رصيده الى 39 نقطة مشددا الخناق على ريال سوسييداد الخامس بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطتين.





واستغل فياريال جيداً خسارة ايبار السابع أمام مضيفه إشبيلية صفر-2 امس السبت، ووسع الفارق بينهما الى 4 نقاط في ظل منافسة الأخير له على البطاقة الثانية المؤهلة الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.





كما أن فياريال تفادى بفوزه تراجعه الى المركز السابع في حال فوز اتلتيك بلباو على مضيفه فالنسيا لاحقا، حيث سيقلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة وينتزع المركز السابع من ايبار.





يذكر ان الفرق الثلاثة الاولى تتأهل مباشرة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويخوض الرابع الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة، فيما يخوض صاحبا المركزين الخامس والسادس مسابقة الدوري الأوروبي.





ويلعب لاحقا ايضا سلتا فيغو مع اوساسونا، وبرشلونة مع ليغانيس.





وتختتم المرحلة غداً الإثنين بلقاء ملقة مع لاس بالماس.