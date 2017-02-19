القروني يريح لاعبي الباطن بعد "نقطة" القادسية

حفر الباطن - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 14:40 pm

منح خالد القروني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لاعبي فريقه راحة من التدريبات اليوم الأحد.



وكان الباطن قد تعادل مع القادسية بهدف لكل فريق في مباراة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وينتظر أن تستأنف تدريبات الفريق بعد غدٍ الثلاثاء تحضيراً للقاء الوحدة المقبل.



ويحتل الباطن المركز العاشر على لائحة ترتيب دوري جميل للمحترفين بـ20 نقطة.