لايبزج يتخلص من كبوته ويستأنف المطاردة مع بايرن في البوندسليجا

برلين - د ب أ | Sunday, 19 February 2017 - 19:31 pm

تخلص لايبزج من كبوته واستأنف مطاردته لبايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الأحد في المرحلة الـ 21 من المسابقة.





واستعاد لايبزج اتزانه في المسابقة بعد هزيمتين متتاليتين وانتزع فوزاً ثميناً اليوم على مضيفه مونشنجلادباخ ليعزز الفريق موقعه في المركز الثاني بجدول المسابقة رافعاً رصيده إلى 45 نقطة بفارق خمس نقاط خلف المتصدر بايرن.





وتجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 26 نقطة في المركز العاشر علماً بأن الهزيمة اليوم هي الأولى له بعد ثلاثة انتصارات متتالية.





وأنهى لايبزج الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إميل فورسبيرج في الدقيقة 31 وأهدر تورجان هازارد فرصة تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض بإضاعة ضربة جزاء في نهاية الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني سجل تيمو فيرنر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 55 فيما سجل يانيك فيسترجارد هدف حفظ ماء الوجه لمونشنجلادباخ في الدقيقة 81.