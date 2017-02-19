فيصل بن تركي: أحترم الأهلي.. وفرحتي مع النصراويين

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 20:07 pm

أوضح الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر حقيقة الفيديو الذي ظهر فيه في مباراة الأهلي الأخير والتي كسبها النصر بهدفين دون رد في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.



جاء ذلك عبر بيان إعلامي بثه المركز الإعلامي بنادي النصر، جاء نصه: "في إيضاح للجماهير الرياضية عامة وللجماهير ناديي النصر والأهلي خاصة إنه نظراً لكثرة الأقاويل والتأويلات التي صاحبت مقطع الفيديو الذي نزل مؤخراً، والذي يصور فرحتي بالهدف الثاني على شقيقنا النادي الأهلي مع إخواني أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهيرنا الغالية"



وقال الأمير فيصل بن تركي أحببت أن أوضح حقيقة مقطع الفيديو لحبي واحترامي وتقديري للنادي الأهلي ممثلاً برمزه الكبير الأمير خالد بن عبدالله، وممثلاً بكل منسوبيه من أعضاء شرف ، ومجلس إدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين وهذا أمر لا أقبل المزايدة عليه.



وتابع: "كل إشارات الفرح التي ظهرت في المقطع كانت تجاه جماهير النصر التي كانت حاضرة خلفنا عن يمين ويسار مقاعد البدلاء".



واختتم الرئيس النصراوي حديثة قائلاً :" اقول لأصحاب التفسيرات والأهواء "كل إناء بما فيه ينضح".