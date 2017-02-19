الباطن يعلن تأجيل مواجهته أمام الاتحاد

حفر الباطن - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 19:48 pm

أعلن نادي الباطن عن تأجيل مواجهته مع نادي الاتحاد المقرر إقامتها يوم الجمعة 1438/6/11هـ، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري جميل السعودي للمحترفين، لتقام يوم الثلاثاء 1438/6/15هـ بدلاً من موعدها السابق.



جاء ذلك عبر تغريدة بثها حساب نادي الباطن بموقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، قال فيها "تقرر رسمياً تأجيل لقاء الباطن والإتحاد في الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين لتقام يوم الثلاثاء 1438/6/15هـ بدلاً من موعدها السابق".