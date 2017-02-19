مدرب التعاون: طموحنا تخطي دور المجموعات في آسيا

بريدة - د ب أ | Sunday, 19 February 2017 - 21:11 pm

قال كوستا جالكا المدير الفني لفريق التعاون، أن مشاركة فريقه في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم لحظة تاريخية للنادي ولجماهيره.



ويلتقي التعاون مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي غداً الاثنين، في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.



وقال جالكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن المباراة: "لحظة تاريخية للتعاون بكل تأكيد وللمنطقة بشكل عام، أتمنى أن نكون عند حسن الظن في هذه البطولة".



وأكد جالكا على جاهزية فريقه لمواجهة لوكوموتيف قائلا :"نطمح لبداية جيدة وتحقيق الانتصار، قد يكون فريق التعاون هو الأقل خبرة، والأحدث مشاركة لكني أؤكد جاهزية فريقي لهذه البطولة".



وأضاف :"فريقي يقدم مستويات جيدة في الدوري، وثقتي باللاعبين بأن يقدموا أداء مميز في دوري أبطال آسيا كبيرة".



وواصل :"طموحنا تخطي دور المجموعات، وثقتنا كبيرة بأنفسنا، ونسعى لتحقيق نتائج مميزة، نعترف بأن لدينا بعض العيوب، ولكننا نعمل دائما على إصلاحها".



واختتم جالكا تصريحاته :"لا نخاف من المشاركة في البطولة، بل نحن سعداء بهذه المشاركة ولدي أكثر من خطة جاهزة وسنلعب حسب الظروف المتاحة".