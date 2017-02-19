مانشستر يونايتد يتأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - د ب أ | Sunday, 19 February 2017 - 21:27 pm

انتزع مانشستر يونايتد بطاقة الصعود بشق الأنفس عقب فوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه بلاكبيرن روفرز اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وبادر بلاكبيرن بالتسجيل في الدقيقة 17 عن طريق دانييل جراهام، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد ليونايتد في الدقيقة .27 وفي الشوط الثاني، أضاف النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.



ولحق توتنهام ومانشستر يونايتد بركب المتأهلين لدور الـ 8 الذي ضم أندية لينكولن سيتي، وميدلسبره وميلوول وتشيلسي.