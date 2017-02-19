رئيس الأهلي للاعبين: انسوا النصر.. وركزوا على الآسيوية

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 21:47 pm

اجتمع أحمد المرزوقي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأحد بمدرب الفريق الأول السويسري كريستيان جروس ولاعبي الفريق عن أسباب الخسارتين الأخيرتين للفريق في الجولتين الماضيتين أمام القادسية والنصر ضمن مسابقة دوري جميل للمحترفين.



ومن ثم اجتمع الرئيس مع اللاعبين مطالباً إياهم بنسيان الخسارة الماضية تماما، والعودة بما يليق بالنادي لحصد نقاط السبع مباريات المتبقية من مسابقة الدوري تحديداً، مؤكداً على أن الفريق مازال في المنافسة، ولم ولن يفقد الأمل في المحافظة على اللقب حتى الجولة الأخيرة من الدوري.



وأكد رئيس النادي الأهلي أن الفريق يمتلك كافة الإمكانات والقدرات التي تؤهله لتحقيق الانتصارات المتتالية مما حدث سابقاً، مشدداً على أن إدارة النادي قد وفرت كافة الإمكانيات للفريق خلال المرحلة الماضية وستواصل دعمها لعناصر الفريق في مختلف البطولات التي ينافس فيها هذا الموسم وأن الفريق هو الأفضل والأقوى بين اندية دوري جميل.



وقد اعتذر لاعبي الفريق على ماحدث واعدين بتقديم مايسعد جماهير الأهلي وإعادة الفريق لوضعه الطبيعي.

كما أكد المرزوقي على ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال المباريات الماضية، مشيراً إلى ضرورة إسعاد الجماهير الأهلاوية من جديد بتحقيق الفوز أمام بونيودكور الأوربكي بعد غد الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة (C) من دوري ابطال آسيا، مشددا على ضرورة البداية المميزة للفريق في البطولة الأسيوية للمضي قدما نحو التأهل للدور المقبل.