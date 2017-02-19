وليد عبدالله يطير بجائزة الأهلي

الرياض - الرياضية | Sunday, 19 February 2017 - 21:53 pm

سلم الفرنسي باتريس كارتيرون لحارس المرمى وليد عبدالله جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والأهلي وذلك بحسب تصويت جماهير النصر عبر حساب نادي النصر الرسمي في "تويتر" والمقدمة من تطبيق النصر.



وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) استعداداً لمباراته مساء الخميس القادم امام النهضة بالدمام وذلك ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وجاءت البداية باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين بين فيه برنامجه للأيام القادمة.



حيث انطلق التمرين بجوانب لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتدريبات بالحواجز وكرات التوازن قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين طبقوا جوانب تكتيكية من بينها تدريب يعتمد على التركيز واستثمار الفرص من خلال الدقة في التمريرات القصيرة والتمركز الجيد واختتم التدريب بتمارين إطالة.



من جانب آخر واصل عبدالعزيز الجبرين برنامجه التأهيلي في مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي وذلك على فترتين صباحية ومسائية بمتابعة من قبل الجهاز الطبي بالنادي.



وبعد نهاية التدريب التقى الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي بالمدرب واللاعبين.