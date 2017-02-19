اختتام فعاليات مهرجان الرياضة للجميع

الجبيل ـ واس | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس فعاليات مهرجان الرياضة للجميع تحت شعار (صحتك في لياقتك) الذي نظمته الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية في النادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية.

وأوضـح مديــر إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل خالد بن عذال الشمري أن المهرجان هدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لجميع أفراد الأسرة ولجميع شرائح المجتمع، من خلال التعريف بالرياضات المناسبة والمفيدة والواجب ممارستها من كل شخص، إضافة إلى التعريف بالوجبات الصحية والمناسبة لجميع الفئات العمرية من خلال تواجد جهات صحية ومراكز تغذية متخصصة، إضافة إلى تواجد برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل.