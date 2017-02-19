الرومي وابن خثيلة يستعرضان نظام المنازعات الرياضية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

كشف المحامي ماجد بن خثيلة الأمين العام لمركز التحكيم الرياضي السعودي في جلسات اليوم الثاني للدورتين التدريبيتين الخامسة والسادسة لإعداد محكمي المنازعات الرياضية المقامة في مدينة الدمام عن الفرق بين التحكيم الرياضي والقضاء.. مبيناً أن التحكيم بإرادة الأطراف في حين أن القضاء يكون عكس ذلك تماماً وبين ابن خثيلة عن اختصاص وواجبات ومسؤلية المحكم الرياضي والمميزات التي يتميز بها عن المحاكم الأخرى.

كما قدم ابن خثيلة خلال محاضرة بعنوان مدخل إلى التحكيم بشكل موسع عندما قسمها إلى أربعة أقسام وهي أقدم وسائل فض النزاع والتحكيم التجاري وتحكيم الاتفاقيات الدولية ونظام التحكيم السعودي.

فيما تحدث الدكتور سعود الرومي في المحاضرتين الثالثة والرابعة عن نظام مركز التحكيم الرياضي والقواعد الاجرائية للتحكيم، باستعراض لنصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم السعودي مع مناقشاتها مع المتدربين وبيان للآلية والقواعد الإجرائية لعمل المركز.. وشرح الدكتور الرومي عن ماهية الأحكام الصادرة من المركز واختصاصه والهيكل التنظيمي له وانواع الغرف التحكيمية واقسامها وآلية عمل اللجان، والتحكيم وأنواع الدعاوى التي تختص النظر فيها وطرق الطعن أمام المركز على الأحكام الصادرة من الحيثيات الرياضية.