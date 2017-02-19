3 ألعاب في بطولة الدفاع المدني بالقصيم

الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

أجريت أمس الأحد قرعة البطولة الرياضية للمناطق على كأس المدير العام للدفاع المدني، بقاعة المؤتمرات في المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، بحضور اللواء عبدالله بن حامد الأحمري مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير.

وشهد الحفل تواجد مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، و المدرب الوطني ناصر الجوهر، ومعيض الشهري عضو لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والعقيد سلطان الودعاني الأمين العام لاتحاد قوى الأمن، وعبدالملك الحقباني نائب الرئيس التنفيذي لوقت اللياقة (الراعي الرسمي للبطولة) وعدد كبير من منسوبي الدفاع المدني.

وألقى العقيد ابراهيم القبيسي مدير البطولة كلمة رحب فيها بالحضور وقدم شرحا مبسطا عن البطولة، كشف فيه الألعاب المصاحبة وهي (كرة القدم ـ اختراق الضاحية ـ تحدي رجال الدفاع المدني) تم بعد ذلك سحب قرعة البطولة التي ستنطلق خلال الفترة من 19ـ3 إلى 7ـ4 ـ2017 في نادي الأمل بالبكيرية.