المهنا والخليفي يتصدران رالي قطر

الرياض ـ واس | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

حقق سائق الراليات السعودي إبراهيم المهنا المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة "باها قطر" للراليات، بمشاركة 21 متسابقاً، ومسافة إجمالية (183 كم) مقسمة على مرحلتين.

وتمكن المهنا وملاحه أسامة السند اللذان شاركا عبر سيارتهما نيسان من تحقيق المركز الأول في الترتيب العام وفئة "تي1" بزمن وقدره ساعة و5دقائق و41 ثانية، فيما حقق المركز الثاني القطري محمد المير، والثالث الكويتي سالم الظفيري. وفي سباق الدراجات النارية تمكن سائق المنتخب السعودي عبدالمجيد الخليفي من انتزاع المركز الأول في فئة "الكواد" في السباق الذي شهد منافسة كبيرة على المراكز الأولى، فيما تمكن زميله سلطان المسعود من تحقيق المركز الثاني في السباق.