شهرخاني مشرفا على الجودو

الرياض ـ مازن الزايدي | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

أعلن الاتحاد الدولي للجودو اختيار علي سراج شهرخاني رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للجودو كمشرف عام على لعبة الجودو في بطولة الألعاب الإسلامية والتي ستقام في مدينة باكو الأذربيجانية خلال شهر مايو المقبل.

وقدم شهرخاني شكره وامتنانه لاتحاد الجودو السعودي الذي منحه الثقة كي يحظى بثقة الاتحاد الدولي ليتم اختياره بمهمة الإشراف العام، وقال: "أشكر الأمير عبدالله بن مساعد وزملائي في اتحاد الجودو في مقدمتهم رئيس الاتحاد المهندس لؤي ناظر كما أشكر زملائي بالاتحاد الدولي على هذه الثقة و أيضا متمنيا التوفيق والعون من الله عزوجل على هذه المهمة".

يذكر أن الحكم السعودي علي سراج سبق وأن حكم في أولمبياد لندن الماضي وخمس بطولات عالمية.