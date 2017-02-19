نجاح الجنادرية يضاعف المسؤولية في الأعوام المقبلة

الرياض ـ واس | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am

رفع الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخـادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ويرعاه ـ على دعمه ورعايته الكريمة لمهرجــان الجنادريــة 31، وكذلك دعمه الدائم والمتواصل للحرس الوطني، مؤكدا أن هذه الرعاية السامية الكريمة هي أساس ومنطلق نجاح المهرجان.

ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين لجميع أبنائه المشاركين في المهرجان وما يقدمونه من رسالة هادفة وسامية.

جاء ذلك خلال لقائه، أمس، في قاعة المحاضرات الرئيسيـة بمقــر الوزارة بالرياض، كبــار مسؤولــي وقـادة الحــرس الوطني، ورؤسـاء وأعضـاء اللجـان العاملة في المهرجان، في دورته الحادية والثلاثين.

وأكـداً أن هـذا النجاح سيضاعف المسؤولية في الأعوام المقبلة، منوها بالجهود المبذولة من قبل كافة الأجهزة الأمنية.