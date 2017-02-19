أخضر الجولف يشارك في الخليجية بـ 4 لاعبين
الرياض ـ الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 00:00 am
يشـــارك المنتخــب السعــودي للجولــف في منافسات البطولة الخليجية الـ21 للعموم التي تنطلق اليوم على ملاعـب النادي الملكـي بالرفـاع فـي مملكــة البحرين وتستمر حتى الخميس الـ 23 من فبراير الجاري بمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ويرأس الوفد السعودي للبطولة المهندس يوسف الدويش رئيس الاتحاد السعودي للجولف الذي سيحضــر اجتماعــات اللجنـــة التنظيميــة الخليجية التي ستقام على هامش البطولة، فيما يضم الأخضر أربعة لاعبين هم عثمان الملا وعبدالرحمن المنصور وسعود الشريف و فيصل السلهب تحت قيادة المدرب الوطني علي آل بالحارث .