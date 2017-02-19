احتاجت إدارة نادي الكوكب برئاسة دباس الدوسري إلى ثلاثة مواسم، لإعادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى دوري الأولى من جديد، بعد هبوطه عام 2014.وكانت الإدارة الحالية قد نجحت في أول موسم لها من قيادة الفريق إلى دوري الأو