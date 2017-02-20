دياز : الهلال يستهدف أي بطولة يشارك فيها

مسقط : الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 13:24 pm

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأرجنتيني "رامون دياز" سعيه لكسب الثلاث نقاط في مواجهة الغد التي ستجمعه بنظيره "بيروزي الإيراني" في أولى لقاءات الفريق بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا ، وقال دياز خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين في "مسقط" : "الهلال يمرّ بحالة ممتازة جدًا في البطولات المحلية ، مشددا على أهمية الفوز رغم قوة الفريق الخصم القوي الذي يملك لاعبين مميزين، ولديهم القدرة على المنافسة.



وأضاف : "الهلال يسعى لتحقيق أي بطولة يشارك فيها، وحاليًا يمر الفريق بحالة جيدة؛ بعد النتائج المميّزة التي حقّقها في الدوري، مشيرًا إلى أنّ بيروزي" يقدّم أداءً جيدًا في البطولات المحلية، ومن المتوقع أن يكون اللقاء قويًا بين الفريقين، مبينًا أنهم عملوا بشكل جيد لتعطيل حلول "بيروزي"، واستغلال غياب أحد نجومه.



وعن تواجد الجماهير بكثافة في المطار لاستقبالهم؛ أجاب:"جميع من يعمل في الفريق كان سعيدًا جدًا باستقبال الجماهير فور وصولهم لمطار "مسقط" مساء امس، ووقفة الجماهير ضرورية في المرحلة المقبلة، كون الفريق يقدّم أداءً جيدًا، ومن العوامل الإيجابية في البطولة أننا سنلعب مرتين في عمان، التي يملك فيها شعبية كبيرة، وسنعمل جميعًا كمنظومة عمل، لتحقيق ما يسعدهم".



من جهته، شدّد محترف الفريق البرازيلي "ليو بوناتيني" على أهمية لقاء الغد كونه يجمع فريقين مميزين في المنطقة، وقال:"نحن كلاعبين نسعى لكسب لقاء الغد، وتحقيق أول فوز للفريق في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا".



إلى ذلك، عقد صباح اليوم الاجتماع الفني للقاء، إذ تم خلاله مناقشة كافة الأمور المتعلّقة في المباراة، حيث سيرتدي الهلال الزي الأزرق، فيما سيخوض فريق "بيروزي الإيراني" اللقاء بالزي الأحمر الكامل.