القادسية يتضامن مع الرباعي الآسيوي

الرياض ــ الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 14:02 pm

أعلن نادي القادسية دعمه لممثلي الوطن الأربعة في دوري أبطال آسيا التي ستنطلق اليوم .



وأعرب النادي عن تمنيه بالتوفيق لأندية الأهلي، الهلال، التعاون والفتح في البطولة الآسيوية من خلال صورة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وضمنها شعارات الأندية الاربعة إلى جانب شعار دوري أبطال اسيا..



ويستهل الرباعي الآسيوي، الاثنين، مهمته بدوري أبطال آسيا، حيث يلتقي الفتح أمام استقلال خوزستان الإيراني، ويستضيف التعاون نظيره لوكوموتيف الأوزبكي.