دوري أبطال آسيا : الهلال و بيروزي .. المباراة رقم 11

الرياض - (أ ف ب) | Monday, 20 February 2017 - 13:58 pm

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال غدا الثلاثاء ضيفا ثقيلاً على بيروتزي الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الأول لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.



ويلتقي الريان القطري مع ضيفه الوحدة الاماراتي في المجموعة ذاتها ، وتقام المباريات التي تجمع الفرق السعودية بنظيرتها الايرانية على ملاعب محايدة بقرار من الاتحاد الاسيوي للعبة عقب طلب سعودي بعدم اللعب في ايران نتيجة الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.



ويسير الهلال بخطوات ثابتة نحو لقب الدوري المحلي اذ يتربع على صدارته بفارق مريح عن اقرب منافسيه، ويعتبر حاليا في أفضل حالاته الفنية والمعنوية في ظل تكامل صفوفه وتألق جميع لاعبيه، ولذلك فانه يسعى الى تجاوز عقبة مضيفه الإيراني أو على الأقل الخروج بالتعادل.



يبرز في صفوف الهلال مجموعة من اللاعبين الدوليين أمثال أسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري، إلى جانب الرباعي الأجنبي الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والسوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه الهداف ليو بوناتيني.



لكن بيروتزي يمر بحالة مشابهة ويتصدر الدوري في بلاده بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسه، ويبحث ايضا عن بداية قوية في البطولة، ويعول على لاعبين جيدين كالمهاجم الدولي مهدي تاريمي، هداف الدوري الإيراني موسم 2015-2016، وجلال حسيني الذي يمتلك في رصيده أكثر من 100 مباراة دولية، ولاعب الوسط وحيد أميري.



وتحمل المباراة الرقم 32 بين الهلال والفرق الايرانية، ففاز 13 مرة وخسر 12، وتعادل الفريقان في ست مباريات، في حين انها المباراة الحادية عشرة بين الفريقين، ففاز الفريق السعودي ثلاث مرات وخسر اربع مرات، وتعادلا في ثلاث مباريات.



وفي المباراة الثانية، يلتقي الريان مع الوحدة للمرة الاولى منذ 10 اعوام حين فاز الفريق الاماراتي 1-صفر ذهابا في الدوحة و3-صفر ايابا في ابوظبي.



كما يعود الفريقان الى المنافسات القارية بعد غياب طويل، حيث شارك الريان للمرة الاخيرة في 2014 والوحدة في 2011.



ودع الريان البطولة بمسماها الجديد من دورها الاول في مشاركاته الست الاخيرة، وكان بلغ نصف النهائي في 1992 والنهائي في 1979 عندما كانت تحت مسمى كأس الابطال. اما الوحدة فخرج من الدور الاول اربع مرات، وبلغ ربع النهائي في 2004 ونصف النهائي في 2007.



يشارك الريان في الدور الاول من البطولة مباشرة بعد فوزه في الموسم الماضي بلقب بطولة الدوري القطري للمرة الاولى في 22 عاما، في حين ان الوحدة تأهل بعد اجتيازه الوحدات الأردني 3-صفر في الملحق.



ويسعى الريان لاجتياز الدور الاول بقيادة مدربه الدانمركي مايكل لاودورب ووجود لاعبين جيدين في مقدمتهم رودريغو تاباتا وسيباستيان سورياوالاسباني سيرجيو غارسيا والكوري الجنوبي كيو يونغ والبارغوياني فيكتور كاسيريس، الى جانب القطريين عبد الرحمن الحرازي واحمد ومحمد علاء.



يضم الوحدة باشراف المدرب المكسيكي خافيير اغويري في المقابل الكثير من الاوارق الرابحة كالأرجنتيني سيباستيان تيغالي هداف الدوري الاماراتي الموسم الماضي والمجري بالاز دجودجاك والكوري الجنوبي ريم تشانغ والتشيلي خورخي فالديفيا، اضافة الى المدافع حمدان الكمالي والمخضرم اسماعيل مطر.