انيستا يكشف لنجم باريس سان جيرمان عن هوية خليفته في الملاعب

برشلونة - د ب أ | Monday, 20 February 2017 - 15:13 pm

في اليوم، الذي يقرر فيه اللاعب الإسباني اندريس انيستا اعتزال كرة القدم، ستفتقد الجماهير حينئذ أحد أهم وأبرز اللاعبين خلال العقدين الأخيرين، حيث سيكون من الصعوبة إيجاد وريث له يشغل الفراغ، الذي سيخلفه برحيله في عالم الساحر المستديرة، وليس فقط في برشلونة أو المنتخب الإسباني.





وفي مقابلة مع شبكة "فرانس بلو" الإذاعية الفرنسية، روى اللاعب الفرنسي بليز ماتويدي، نجم وسط ميدان باريس سان جيرمان، تفاصيل حوار دار بينه وبين قائد برشلونة خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، كشف خلاله انيستا عن وريثه الشرعي في ملاعب كرة القدم.





وقال ماتويدي: "عندما كان فيراتي على الأرض قلت له (انيستا) هذا هو خليفتك، فقال لي نعم، أعتقد هذا".





وأسهب اللاعب الفرنسي في الإشادة بانيستا، وأضاف قائلا: "انيستا لاعب استثنائي، لقد تقدم به العمر ولكنه يصنع أشياء عظيمة، إنه يتعافى من الإصابة ليعود في كامل قوته".