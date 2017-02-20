الفتح يسقط أمام بطل إيران في أولى مواجهاته بأبطال آسيا

الرياض ــ الرياضية | Monday, 20 February 2017 - 15:53 pm

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا 2017 بهدف نظيف أمام مضيفه فريق استقلال خوزستان الإيراني ، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مسقط .



سجل ابوالفضل علابي هدف المباراة الوحيد للفريق الايراني عند الدقيقة 80 .



الجدير بالذكر أن الفتح يشارك في البطولة بديلاً للأتحاد الذي فشل في الحصول على الرخصة الاسيوية التي تتيح له المشاركة في البطولة .



وتقام مباريات الأندية السعودية والاماراتية في مسقط بقرار من الاتحاد الاسيوي بعد طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.