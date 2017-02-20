ماندورليني مدربا لجنوه خلفا للكرواتي يوريتش

روما - د ب أ | Monday, 20 February 2017 - 16:02 pm

قرر نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم تعيين المدرب أندريا ماندورليني مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب الكرواتي إيفان يوريتش وذلك بعد الهزيمة الثقيلة صفر / 5 للفريق أمام بيسكارا أمس الأحد في الدوري الإيطالي.





وكانت هذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لجنوه في المسابقة علما بأن الفريق يحتل الآن المركز السادس عشر في جدول الدوري الإيطالي بفارق 11 نقطة فقط أمام منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول المسابقة وذلك قبل 13 مرحلة من نهاية المسابقة.





وكانت مجموعة من مشجعي جنوه أطلقوا صفارات وهتافات الاستتهجان ضد الفريق خلال مباراة الأمس.





وتعاقد جنوه مع ماندورليني حتى نهاية الموسم المقبل في يونيو 2018 .





وكانت آخر مهمة تدريبية لماندورليني هي تدريب فيرونا لكنه أقيل بعد ثلاثة شهور فقط من بداية الموسم الماضي 2015 / 2016 .





وتعاقد جنوه مع يوريتش في يونيو الماضي علما بأنه لعب في خط وسط الفريق خلال الفترة من 2006 إلى 2010 عندما كان لا يزال لاعبا.





وحقق بيسكارا أمس أول انتصار له بقيادة مديره الفني الجديد زيدنيك زيمان الذي تعاقد مع الفريق الأسبوع الماضي لتكون المرة الثانية التي يتولى فيها تدريب الفريق.