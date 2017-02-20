دورة كشفية
الرياض - واس | Tuesday, 21 February 2017 - 00:26 am
بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، مشاركتها في الدورة الإقليمية العربية التطبيقية لتنمية قدرات المدربين، التي تنظمها كشافة ومرشدات سلطنة عُمان، بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية والأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية، وذلك بمخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة.
وأفاد محمد السويد مفوض تنمية القيادات بجمعية الكشافة، أن الدورة تهدف إلى تنمية قدرات المدربين لتصميم وتقديم وتقويم التدريب بشكل فعال لشاغلي جميع المهام الكشفية وعلى المستويات كافة.