أحكم الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور قبضته على صدارة الدوري الممتاز برصيـد 24 نقطـة، بعـد فوزه على نظيره الروضة 28 ـ 22، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري، وذلك بفارق نقطة واحدة عن مضر الذي تمسك بوصافة الترتيب، بعد