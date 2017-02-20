النور يتصدر اليد ومضر وصيفاً

الرياض - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

أحكم الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور قبضته على صدارة الدوري الممتاز برصيـد 24 نقطـة، بعـد فوزه على نظيره الروضة 28 ـ 22، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري، وذلك بفارق نقطة واحدة عن مضر الذي تمسك بوصافة الترتيب، بعد فوزه على المحيط 31ـ 28، فيما بقي الروضة في المركز الأخير بنقطة واحدة، واحتل المحيط المركز التاسع بـ 8 نقاط.

وفاز العربي على الخليج 31ـ30 ليحتــل العربـي المركز السادس بـ 13 نقطة والخليج المركز الثالث بـ 15 نقطة، بفارق الأهداف عن الوحدة الرابع الذي فاز على الصفا 28ـ 25، ليحتل الصفا المركز السابع بـ 10 نقاط.

وكسب الترجي نظيره الأهلــي 31ـ27، ليحتـل الأهلي المركز الخامس بـ14 نقطة، والترجـي المركـز الحادي عشر بـ 7 نقاط بفارق الأهداف خلف الهدى العاشر، بعــد خسارته 25ـ27 من القادسية الذي احتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط.