محاضرة عن أثر مشروبات الطاقة في الشباب

الرياض ـ (واس) | Tuesday, 21 February 2017 - 00:00 am

تُنظِّم جمعية حمايــة المستهلك بالتعاون مع نــادي الرياض مساء اليوم الثلاثاء على مســرح نادي الشــباب بمدينـــة الرياض، محاضرة عن "مشروبات الطاقة وأثرها علــى الشــباب"، يلقيها الباحث الدكتور فهد بن محمد الخضيري، وتهدف المحاضرة التي تأتي ضمن برنامج بناء قدرات المستهلك "متمكن"، والهــادف إلى تعزيز المعلومات والمعارف والممارسات لحماية المســتهلك، إلــى التعرف على مخاطر مشروبـات الطاقة وأثرها على المستهلك. وتأتي هـذه المبادرة من الجمعية انطلاقاً من اختصاصاتها فـي حمايــة المستهلك ونشر الوعــي الاستهلاكي والعمـل على تعزيز صحة المستهلك.