مسابقة المهارات

جدة - الرياضية | Tuesday, 21 February 2017 - 00:26 am

انطلقت أمس فعاليات "المسابقة الوطنية للمهارات" بمحافظة جدة، بمشاركة 130 شابا وفتاة تحت سن (23) عاماً، يتنافسون في 13 مهارة من مختلف التخصصات التقنية والمهنية، بالمعهد الصناعي الثانوي، والكلية التقنية للبنات.

وتشهد المسابقة تنافساً في فروع "الرسم بالحاسب، تصميم صفحات الإنترنت، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية، إدارة نظم الشبكات، الإلكترونيات، تصميم الأزياء، تقنية السيارات، التبريد والتكييف، اللحام، الروبوتات المتحركة، الخراطة باستخدام تقنية CNC، ورصدت للفائزين جوائز بأكثر من مليون و300 ألف ريال.